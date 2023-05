Meloni: sui migranti attendiamo azioni concrete dalla Commissione Ue

Roma, 10 mag. (askanews) – “Il primo ministro Fiala, che è persona intelligente e lungimirante, capisce come ormai sia inevitabile affrontare la questione (dei migranti, ndr) a livello europeo. Il modo più serio per risolvere questo problema, io l’ho posto più volte in consiglio europeo, ho sempre trovato la solidarietà della Repubblica Ceca, è spostarsi sull’attenzione nella difesa della dimensione esterna, lavorare su una seria politica di rimpatri e lavorare insieme alle nazioni di provenienza e di transito dei migranti irregolari per garantire un diritto che non abbiamo sempre garantito, che era il diritto soprattutto a non essere costretti a scappare dalla propria terra per trovare condizioni di vita più favorevoli di quelle nelle quali si vive”: lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a Praga insieme al primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala.

La gestione dei migranti “necessita azioni concrete da parte della Commissione europea che ci aspettiamo siano portate avanti prima del prossimo Consiglio europeo e sulle quali abbiamo lavorato insieme e continuiamo a lavorare insieme”, ha aggiunto.