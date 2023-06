Meloni: sui migranti servono passi avanti concreti al Consiglio Ue

Parigi, 20 giu. (askanews) -“Parleremo dei temi europei, a partire dai migranti. A fine mese ci sarà un importante Consiglio europeo e siamo d’accordo che si debbano fare passi avanti concreti rispetto a una visione che abbiamo già messo nero su bianco nelle conclusioni dei passati Consigli europei, cioè la difesa della dimensione esterna, e il superamento della diatriba tra i movimenti primari e secondari, capire che non si può governare i movimenti secondari se a monte non si lavora insieme per governare i movimenti primari”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo.

“Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio – ha aggiunto Meloni – che la selezione all’ingresso sia fatta da reti di criminali. Per questo bisogna collaborare e garantire il diritto a non emigrare. Su questo lavoriamo insieme”.