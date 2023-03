Meloni sul Cdm a Cutro: "Non è vero che non abbiamo voluto salvare i migranti"

La terribile strage dei migranti avvenuta a Cutro ha attirato numerose critiche su Giorgia Meloni e il Governo italiano. La premier ha parlato della questione al termine della sua missione negli Emirati arabi uniti: “C’è davvero qualcuno che crede che il Governo abbia valutamente fatto morire oltre 60 persone? Vi prego siamo seri”

Migranti, Meloni valuta Cdm a Cutro: “Non è vero che non abbiamo voluto salvarli”

Durante il punto stampa che si è svolto al termine della sua missione a Abu Dhabi, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è tornata sulla strage dei migranti che è avvenuta qualche giorno fa a largo delle coste di Crotone. La premier ha spiegato che cosa è accaduto in quella situazione: “Non ci sono arrivate indicazioni di emergenza da Frontex. Noi non siamo stati avvertiti del fatto che questa imbarcazione rischiava il naufragio. La rotta non è coperta dalle organizzazioni non governative e quindi nulla con questa vicenda hanno a che fare i provvedimenti del governo sulle Ong.” La leader di Fdi ha proseguito spiegando cosa ha fatto il Governo in questi mesi: “Nonostante continuiamo a lavorare per fermare i flussi di immigrazione illegale anche per impedire che la gente muoia, noi dall’inizio di questo governo abbiamo continuato a salvare tutte le persone che potevamo salvare quando siamo stati consapevoli del fatto che erano a rischio. Questa è la storia, se qualcuno ne vuole raccontare un’altra lo deve fare in coscienza perché io davvero non credo ci siano materie sulle quali si può esagerare così, nel tentativo di criticare o colpire quello che si considera un avversario.”

Il prossimo Cdm si terrà a Cutro?

Su questo argomento, poi, Meloni si è soffermata facendo un annuncio: “Valuto anche di fare il prossimo Cdm a Cutro.” La premier, infine, ha fatto anche riferimento alla situazione di Piantedosi e le richieste di dimissioni, rilasciando un breve commento: “L’opposizione che chiede dimissioni non fa notizia. Occorre fermare le partenze illegali per evitare che la gente muoia.”