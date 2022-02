Meloni sul centrodestra: “Fratelli d’Italia è lì. Non vedo molto il rischio di isolamento”

"Non mi interessano le beghe", così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che è tornata a parlare del centrodestra.

Giorgia Meloni a circa una settimana dalle elezioni del capo dello Stato è tornata a parlare del futuro del centrodestra e più in generale di Fratelli d’Italia. In un’esclusiva rilasciata a RaiNews 24, la leader di Fratelli d’Italia non ha arretrato di un solo passo sottolineando di aver sempre difeso i valori che muovono il centrodestra: “Non mi interessano le beghe, però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco“, ha spiegato.

Giorgia Meloni sul Centrodestra: “Fratelli d’Italia è lì, ha sempre difeso i valori”

La leader di Fratelli d’Italia lanciando delle “frecciate” nemmeno troppo velate ha quindi spiegato: “Non mi interessano le beghe, però non intendo più fare buon viso a cattivo gioco di fronte ad una coalizione nella quale ci sono partiti che all’atto pratico tra l’alleanza di centrodestra e l’alleanza di governo con il Pd e il Movimento Cinque Stelle scelgono la seconda”.

“Non vedo molto il rischio isolamento”

Parlando invece del rischio di isolamento, Giorgia Meloni ha osservato: “Non lo vedo molto, perché parliamo del modello Le Pen, ma parliamo di sistemi che non conosciamo facendo finta di conoscere. L’isolamento di Marine Le Pen in Francia, che comunque non è alleata mia è alleata di Salvini in Europa, si può ottenere con quel sistema e quella legge elettorale”.

“Possibile Governo a trazione Fratelli d’Italia se gli italiani ci danno il consenso”

Infine circa la possibilità di fare un Governo “a trazione Fratelli d’Italia”, Giorgia Meloni ha dichiarato: “Qui, se anche si facesse il proporzionale, che io combatterò, se gli italiani ci daranno il consenso che io spero di meritare, comunque ci sarà la possibilità di fare un governo a trazione Fratelli d’Italia”.