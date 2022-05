Meloni: sul fisco trovata soluzione? Aspetto di vedere i testi

Milano, 5 mag. (askanews) – “Saprò commentare quando leggerò i testi. Per la verità, però, il governo è dall’inizio che dice che non si aumenteranno le tasse. A me interessa quello che c’è scritto nei documenti ufficiali e quello che si evince. Per cui, quando leggerò quello che c’è scritto, saprò dire di più. Se fosse vero, sarebbe un’ottima notizia”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d Italia Giorgia Meloni, rispondendo ad una domanda sull annuncio di una soluzione sul catasto fatto dal centrodestra di governo.

“È una battaglia che Fratelli d’Italia ha condotto. Noi crediamo che oggi una revisione delle stime catastali, finalizzata inevitabilmente all’aumento della tassazione, sia una follia nella condizione economica nella quale ci troviamo. È una battaglia che abbiamo fatto con forza. Se si è trovata una soluzione, è una buona notizia”, ha concluso.