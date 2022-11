Meloni sulla manovra: "Una corsa contro il tempo. L'Italia deve tornare a produrre energia"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuto in videocollegamento durante l’assemblea generale di Confindustria Veneto est.

Nel corso della sua lunga riflessione il premier e leader di Fratelli d’Italia ha portato all’attenzione diversi punti essenziali, uno su tutti la manovra.

Contestualmente ha difeso le scelte portate avanti dal suo esecutivo: “Intendo assumermi responsabilità e scelte, anche se dovesse costare in termini elettorali. Siamo pronti a fare quello che è giusto per la nazione e non per noi”, ha affermato.

Meloni sulla manovra: “Avremmo voluto più tempo”

Giorgia Meloni ha spiegato che avrebbe necessitato di più tempo per mettere a punto la manovra tanto da averla definita “una corsa contro il tempo”. Ha aggiunto: “Abbiamo dovuto scrivere questa manovra senza rinunciare a delineare una traiettoria il più possibile nitida, dando un’indicazione delle priorità della nostra azione”.

“Non disturbare chi produce”

Nel frattempo il presidente del Consiglio ha sottolineato che in questa fase è importante “non disturbare chi produce, e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi”.

Infine ha spiegato: “Le misure perderanno di qualsiasi efficacia se non riusciremo a garantire alle imprese un contesto differente da quello fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e il governo”.