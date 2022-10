Meloni sulla scritta contro La Russa alla Garbatella: “Non prevalga l’odio”

Il tweet di Giorgia Meloni sulla scritta contro La Russa alla Garbatella in cui la futura inquilina di Palazzo Chigi invita: "Non prevalga l'odio"

A poche ore dal fatto Giorgia Meloni è intervenuta sulla scritta contro Ignazio La Russa alla Garbatella con un invito molto maturo: “Non prevalga l’odio”. La leader di Fratelli d’Italia e premier in pectore invita gli italiani a non dividersi ideologicamente ed ha colto spunto da quanto accaduto nella notte fra il 14 ed il 15 ottobre nel quartiere dove le stessa è nata e cresciuta politicamente.

Le parole: “La Russa la Garbatella ti schifa”

Ma cosa è accaduto? Il fatto è noto: una scritta contro il neo eletto presidente del Senato, Ignazio La Russa accompagnata da una stella a cinque punte era comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d’Italia. La sede in questione si trova nel quartiere della Garbatella a Roma e la scritta recitava: “La Russa Garbatella ti schifa”, con le parole a cui fa da chiosa una stella e la sigla ‘Antifa’.

La sede è la medesima sezione dell’ex Movimento sociale frequentata da Giorgia Meloni da giovane.

Meloni sulla scritta: “Non prevalga l’odio”

Ed ecco il tweet di Giorgia Meloni oggi: “Accade che in una sede di Fratelli d’Italia compaia una scritta contro Ignazio La Russa firmata con la stella a 5 punte, chiaro riferimento ad anni drammatici che non vogliamo rivivere”. Poi l’invito: “Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla come sta tentando di fare qualcuno.

Spero che il senso di responsabilità della politica prevalga sull’odio ideologico, perché l’Italia e gli italiani devono tornare a correre, insieme“.