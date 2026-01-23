Meloni: turismo italiano è tornato ad essere forte e competitivo

Roma, 23 gen. (askanews) – “Il turismo italiano è tornato a essere forte e competitivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video-messaggio al ‘Forum internazionale del turismo’. “I numeri registrati in questi anni ci dicono che la direzione intrapresa è quella giusta”.

“Quando questo governo si è insediato – ha ricordato Meloni – il turismo stava affrontando una lenta ripresa dopo la pandemia, gli operatori chiedevano un deciso cambio di passo.

Noi non abbiamo lasciato cadere nel vuoto questa richiesta. Ci siamo messi subito al lavoro per investire sulle straordinarie potenzialità di questo settore. Approvare riforme che erano attese da molto tempo, costruire una visione di sistema che potesse garantire benefici strutturali”.

Ora, “i numeri registrati in questi anni dicono che la direzione intrapresa è quella giusta l’Italia continua a scalare la classifica dei paesi più visitati al mondo, è diventata la seconda nazione europea per presenze turistiche: abbiamo superato per la prima volta nella storia la Francia, ci avviciniamo ai livelli della Spagna”.

Ha aggiunto la premier: “Il nostro sistema turistico ha rafforzato non solo la sua capacità di attrarre la domanda estera, ma anche quella di trattenerla per più giorni. Il primo posto in Europa nella permanenza media del soggiorno, è un quadro che si traduce in benefici concreti per il sistema economico nel suo complesso, grazie a un attivo record nella bilancia dei pagamenti turistica e un aumento nel 2024 di quasi il 5% della spesa internazionale rispetto all’anno precedente”.