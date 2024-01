Meloni: Ue ha mantenuto gli impegni per i territori alluvionati

Bologna, 17 gen. (askanews) – La presidente della commissione Ue von der Leyen “si era presa delle responsabilità degli impegni dal punto di vista europeo, di dare delle risposte e quelle risposte sono arrivate particolarmente con questa revisione del Pnrr che ci consente di investire 1 miliardo e 200 milioni sulla difesa idraulica e sul ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bologna per la cerimonia di firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Emilia Romagna, nel giorno in cui von der Leyen torna nella Regione che aveva visitato pochi giorni dopo l’alluvione.