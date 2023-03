Meloni usa la frase già detta da Schlein

Giorgia Meloni ha usato una frase che Elly Schlein aveva già pronunciato nel suo primo discorso da segretaria del PD

La Meloni usa parte del discorso della Shlein

Alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera la Meloni ha detto: “Qualsiasi cosa io abbia fatto nella mia vita, i più hanno scommesso sul mio fallimento. C’entra il fatto che fossi una donna? Per me probabilmente sì. Ed è una cosa che ho realizzato molto tardi. Lo racconto per dire che c’è una buona notizia in quello che può sembrare un pregiudizio: alle donne di questa nazione voglio dire che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché spesso non ti vedono arrivare“. La premier Meloni ha poi aggiunto: “noi dobbiamo essere consapevoli” purché “non siamo vittime di quel pregiudizio“.

Le parole usate da Elly Schlein

Alcuni giorni fa la segretaria del PD Elly Schlein ha espresso un pensiero molto simile a quello esposto dalla Meloni. Queste le parole che la Shlein ha usato subito dopo essere stata nominata segretaria del partito: “Ce l’abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare.”

La citazione presa da Lisa Levenstein

Entrambe hanno usato una citazione femminista che dà il titolo al libro They didn’t see us coming – La storia nascosta del femminismo negli anni 90 della storica americana Lisa Levenstein.

Nel testo la scrittrice traccia le origini del percorso con cui si sta creando un’importante coalizione di stampo internazionale, imperniata sull’influenza di donne nere, lesbiche e attiviste del sud del mondo.

L’opera di Lisa Levenstein ha gettato le basi per l’attivismo femminista dei movimenti e le campagne nate negli ultimi anni come quelle del Women’s March e #MeToo del 2017.