Meloni vede Michel: dividersi sui migranti è favore a trafficanti

Roma, 30 gen. (askanews) – Sui migranti è “fondamentale che si trovino soluzioni europee a un problema che è europeo. Sono contenta che si stia affermando la convinzione che l’Europa può e deve dare soluzioni strutturali, partendo dalla difesa dei confini esterni e la consapevolezza che l’Italia non può governare da sola questa materia che è legata alla sicurezza”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa insieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Palazzo Chigi.

Per Meloni “è un segnale importante che la Commissione abbia indicato come priorità la rotta del Mediterraneo centrale e che nei giorni scorsi abbia riconosciuto la specificità delle frontiere marittime, quindi la consapevolezza che la materia vada trattata in maniera diversa da come è stata trattata su altri confini”.

Sul tema delle migrazioni, ha aggiunto, “penso che a nessuno convenga dividersi perché si rischia di fare un favore ai trafficanti di esseri umani e questo una civiltà come la nostra non credo lo voglia e possa permetterlo”.