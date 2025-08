Meloni, videomessaggio ai giovani per il Giubileo

Milano, 2 ago. (askanews) – “In questi giorni Roma è letteralmente invasa da centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che provengono da tutto il mondo per partecipare al Giubileo dei Giovani”. Inizia così il videomessaggio della premier Girogia Meloni in occasione del Giubileo dei giovani a Roma.

“Camminando per Roma si incrociano bandiere di ogni nazione, ragazzi riuniti in preghiera, che cantano, scherzano tra loro, che festeggiano quando incrociano altri ragazzi che sventolano la stessa bandiera o parlano la stessa lingua.

Insomma, una festa straordinaria di fede, di gioia, di speranza che ci riempie il cuore e ci emoziona nel profondo. Ecco perché voglio dare anche io il mio benvenuto a Roma a tutti i giovani che sono arrivati nella nostra capitale per partecipare a qualcosa di unico e che ricorderanno per tutta la vita”, ha affermato la premiere.

“Perché il Giubileo dei Giovani, la Giornata Mondiale della Gioventù, tutto ciò che accade attorno a questi eventi non si dimentica facilmente – ha aggiunto – È un’esperienza che rimane incisa nel cuore e che può imprimere nella vita una direzione diversa. Tra poche ore Papa Leone XIV presiederà la grande veglia sulla spianata di Torvergata, nello stesso luogo dove 25 anni fa San Giovanni Paolo II ha radunato oltre 2 milioni di persone e pronunciato parole che sono rimaste nella storia. Quel giorno di 25 anni fa ha cambiato la vita di tantissimi. Ha lenito ferite, ha aperto gli occhi, indicato il cammino. Io non ho avuto la fortuna di vivere quella notte, ma sono testimone di chi in quella notte ha trovato una risposta alle sue domande, ha capito quale dovesse essere. la direzione della sua esistenza. In quella notte di preghiera, di fede, di amore, di grandi emozioni, milioni di sentinelle del mattino hanno accompagnato l’alba del nuovo millennio, hanno fatto sentire a Roma un chiasso che Roma non ha più dimenticato. Quindi cari ragazzi, è arrivato il momento di far risentire a Roma quel chiasso, di vivere una giornata che rimarrà nella storia di questa città. Ancora benvenuti a tutti, buon giubileo!”