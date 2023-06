Home > Askanews > Meloni: vogliamo abbassare tasse su lavoro, c'è problema stipendi Meloni: vogliamo abbassare tasse su lavoro, c'è problema stipendi

Manduria (Ta), 9 giu. (askanews) – “Io lavoro per abbassare le tasse sul lavoro”, “c’è un problema di stipendi” ma “l’economia sta andando bene”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervistata da Bruno Vespa al “Forum in masseria” a Manduria, in Puglia.

