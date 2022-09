Meloni: von der Leyen? Ha chiarito, ma consiglio prudenza

Roma, 23 set. (askanews) – “Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l’interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole sarebbero state un’ingerenza sulle elezioni italiane, sarebbe stata una cosa francamente fuori misura rispetto al ruolo della commissione”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Napoli, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale, risponde ad una domanda dei cronisti sulle parole della presidente della Commissione europea sulle prossime elezioni in Italia.

“Penso che rispetto alle dichiarazioni che ho sentito fare ad alcuni commissari in questa campagna elettorale, quando si entra a gamba tesa in una democrazia di uno Stato membro, in realtà si fa qualcosa che nuoce alla credibilità della commissione. Perché una cosa sono i partiti politici, il Parlamento, il ruolo politico, ma i commissari è come se fossero i ministri di tutta la Commissione europea. Quindi consiglio prudenza, se si crede nella credibilità dei commissari europei e della Commissione”, conclude Meloni.