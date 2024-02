Meloni: World Skate Games evento importante per i giovani

Montesilvano, 7 feb. (askanews) - I World Skate Games sono un "evento molto importante per i giovani. Alle Olimpiadi di Tokyo lo skate boarding è stata l'attività più seguita sui social media dai giovani. Per gli sport rotellistici tutto è una palestra e un campo da gioco: per chi crede che lo s...

Montesilvano, 7 feb. (askanews) – I World Skate Games sono un “evento molto importante per i giovani. Alle Olimpiadi di Tokyo lo skate boarding è stata l’attività più seguita sui social media dai giovani. Per gli sport rotellistici tutto è una palestra e un campo da gioco: per chi crede che lo sport debba essere accessibile a tutti qui siamo di fronte allo sport che per eccellenza arriva a tutti. È il simbolo dello sport accessibile e tutti dal niente possono diventare campioni, anche chi non ha i mezzi e questo è un grandissimo insegnamento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla presentazione dei World Skate Games a Montesilvano in Abruzzo.

Tra l’altro, ha sottolineato, “la Fisr è da sempre una delle Federazioni che partecipano di più al medagliere del Coni”.