Meloni-Zelensky, conferenza stampa: "Pace tornerà quando la Russia cesserà le ostilità"

Italia ancora al fianco dell’Ucraina nel conflitto con la Russia. Lo conferma la Premier Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha tenuto una conferenza stampa congiunta insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità“.

Conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina vincerà“

Alla stampa presente il premier Meloni ha sottolineato: “Continueremo a fornire sostegno, anche militare, perché l’Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna posizione di resa“.

Affinché si possa ottenere, finalmente, la pace, Meloni rinnova l’appello a Mosca “a fermare l’aggressione e a ritirare le truppe“, aggiungendo poi: “Siamo favorevoli ad una soluzione diplomatica del conflitto. Sosteniamo la formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky. E riconosciamo le legittime aspirazione europee dell’Ucraina, avamposto della sicurezza dell’intero continente europeo“.

Incalzata dalla stampa sull’impegno dell’Italia nei confronti dell’Ucraina, il premier Meloni ha detto: “La verità è che l’Ucraina è vittima di aggressione e che difendendo la propria integrità e identità, allontana la guerra dal resto dell’Europa. Quello che gli ucraini lo stanno facendo, lo stanno facendo anche per noi“.

Zelensky: “Duecentomila bambini sono stati portati via dall’Ucraina”

Il presidente ucraino ha esordito: “Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di essere in questo bellissimo Stato con una grande storia, sono qui per stringerle la mano e ringraziare per aver dato rifugio ai cittadini ucraini, non lo dimenticherò mai“.

Volodymyr Zelensky ha poi proseguito: “Duecentomila bambini sono stati portati via dall’Ucraina. In appena 7 ore dalla mezzanotte abbiamo abbattuto 17 droni iraniani che usano per distruggere le nostre infrastrutture. Questa è l’aggressione russa“.

Il presidente ucraino ha aggiunto: “L’Europa per noi è molto importante, rispetteremo tutte le indicazioni richieste per entrare nell’Ue“. Prima di concludere la conferenza stampa congiunta, Giorgia Meloni ha detto: “Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina“, stringendo poi la mano al presidente Zelensky.