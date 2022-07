Melory Blasi rompe il silenzio: “Certi amici farebbero bene a stare zitti”

La sorella minore di Ilary Blasi, Melory, si è scagliata contro Alex Nuccetelli.

Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi, non è riuscita a trattenere una frecciatina infuocata contro Alex Nuccetelli, il pr che presentò la conduttrice a Francesco Totti e che in queste ore ha svelato alcuni retroscena sull’addio tra i due.

Melory Blasi contro Alex Nuccetelli

Dopo che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato pubblicamente il loro addio, il Pr ed ex marito di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli, ha dichiarato che secondo lui “se fosse stato per Francesco non si sarebbero mai lasciati” e ha anche fatto alcune rivelazioni sulla discussa separazione e sulla nuova liaison del calciatore con Noemi Bocchi.

Melory Blasi, sorella minore di Ilary, ha commentato un post riguardante l’intervista di Nuccetelli e ha scagliato contro di lui una frecciatina infuocata: “Credo che certi “amici” farebbero bene a restare in silenzio”, ha tuonato.

In queste ore moltissimi vip si sono espressi sull’addio tra Totti e Ilary: tra questi anche Fabrizio Corona (che si è scagliato contro la conduttrice e la sua richiesta di rispettare la sua privacy) e Simona Ventura (che nei mesi scorsi aveva dato per finito il matrimonio tra i due ed era stata vittima dell’ira di Ilary Blasi).

In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda e per il momento Ilary Blasi e Francesco Totti non sembrano intenzionati a rilasciare ulteriori dichiarazioni.

La showgirl è partita per l’Africa cercando di fuggire all’ondata di gossip nei suoi confronti, mentre l’ex calciatore sarebbe alla ricerca di una nuova casa.