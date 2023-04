Memo Remigi: "Morlacchi? Non mi ha più risposto. La D'Urso? Mi faceva sentire speciale"

Memo Remigi: "Morlacchi? Non mi ha più risposto. La D'Urso? Mi faceva sentir...

Memo Remig si racconta: dal fattaccio con Jessica Morlacchi all'amore per Barbara D'Urso.

A distanza di qualche tempo dal licenziamento in Rai e in occasione dell’uscita della sua biografia, Memo Remigi si è raccontato a cuore aperto. Dal fattaccio con Jessica Morlacchi all’amore per Barbara D’Urso.

Memo Remigi: dalla Morlacchi alla D’Urso

Intervistato dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita della sua autobiografia, Memo Remigi si è raccontato un po’. A distanza di qualche mese dal licenziamento in Rai, causato da una palpatina a Jessica Morlacchi, l’artista ha dichiarato:

“È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo avuto sempre un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità: dopo il fattaccio l’avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”.

Memo Remigi: la frecciatina a Serena Bortone

Memo ha provato a parlare con la Morlacchi, ma lei non ha mai risposto al telefono. Di certo, Remigi si aspettava un comportamento diverso da parte di Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, format dove è andato in scena il fattaccio. L’artista ha dichiarato:

“Se mi aspettavo di più da Serena Bortone? Non ci siamo più sentiti. Nemmeno una chiamata. Mi sarei aspettato, visto il lungo rapporto, un comportamento diverso, speravo in più umanità da parte sua. Anche Costanzo lo aveva detto: ‘Memo ha sbagliato e lo sa. Ma ci sono autori di colpe maggiori, molto maggiori che lavorano serviti e riveriti'”.

Memo Remigi: gli amori e la D’Urso

Nella sua autobiografia, Memo ha parlato dei suoi amori. Al primo posto c’è sua moglie Lucia, sposata due volte. La prima nel 1961, poi c’è stato il divorzio, e nel 2007 sono avvenute le nuove nozze. Remigi ha ammesso:

“L’ho conosciuta, amata, tradita e riconquistata. A un certo punto mi sono reso conto che le altre non contavano: ho capito che la madre di mio figlio, la compagna della mia vita, quella che mi ha indicato cosa fare da grande quando non lo sapevo era quella giusta”.

In merito a Barbara D’Urso, invece, ha dichiarato: