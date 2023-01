Memo Remigi: "Spero che il nuovo anno cancelli incomprensioni e indifferenza"

Memo Remigi ha fatto riferimento al caso che lo ha visto protagonista a Oggi è un altro giorno nel suo post per il nuovo anno.

Memo Remigi ha scritto un post via social dedicato al nuovo anno e in cui ha fatto un chiaro riferimento allo scandalo che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi a Oggi è un altro giorno.

Memo Remigi: il post sul nuovo anno

Memo Remigi è stato escluso da Oggi è un altro giorno dopo che ha toccato il lato B della collega Jessica Morlacchi (credendo di non essere inquadrato) in diretta tv. Dopo l’esclusione della Rai il cantante ha scritto in queste ore un messaggio esprimendo i suoi desideri verso il nuovo anno.

“Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l’indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti, lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità .

Evviva la vita!”, ha scritto il cantante che, dopo essersi scusato pubblicamente, ha più volte ribadito di non aver potuto avere un confronto diretto con Jessica Morlacchi e la conduttrice Serena Bortone.

Le parole di Maurizio Costanzo

Nei giorni scorsi a prendere le difese di Remigi ci aveva pensato il celebre conduttore Maurizio Costanzo, che aveva dichiarato in diretta tv: “Se Serena Bortone ha un minimo di umanità, lo richiami”.

La questione ovviamente non ha mancato di sollevare polemiche e in tanti tra i fan di Oggi è un altro giorno sono convinti che l’esclusione di Remigi sia stata giusta. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?