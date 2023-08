Memo Remigi è tornato a parlare della “palpata” in diretta tv a Jessica Morlacchi, gesto che gli è costato la cacciata dalla trasmissione Oggi è un altro giorno. La ragazza non ha incassato in silenzio.

Memo Remigi torna a parlare di Jessica Morlacchi

Intervistato dal settimanale Mio, Memo Remigi è tornato a parlare di quanto accaduto qualche mese fa con Jessica Morlacchi. Durante una puntata di Oggi è un altro giorno, dove entrambi vestivano i panni di ospiti fissi, ha lasciato che la sua mano cadesse sul lato B della collega. Si è subito gridato allo scandalo e Memo è stato cacciato dalla trasmissione.

Le nuove dichiarazioni di Memo Remigi

Anche se sono trascorsi mesi, Remigi ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti. Ha dichiarato:

“Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole. Lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso. (…) Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo quel gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”.

Memo sostiene che tra lui e Jessica ci fosse un rapporto tale da consentire la “palpatina”.

La replica di Jessica Morlacchi

Via Instagram, Jessica Morlacchi ha replicato alle nuove dichiarazioni di Memo Remigi. Ha dichiarato:

“Era mortificato, ho visto che ha capito di aver sbagliato”.

Nonostante tutto, la donna ha sottolineato che non riesce a capire come lui possa parlare di “sintonia” e “complicità“. Inoltre, ha ribadito che i “giochi con le mani” non le piacciono e che lei è “buona ma non ingenua“.