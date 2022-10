Meneschincheri: "In 11 edizioni di Tennis&Friends circa 160mila screening'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Circa 160mila screening effettuati in 11 edizioni. “Il bilancio è emozionante. È banale dirlo la prevenzione è fondamentale, tutti lo dicono però alla fine molti hanno paura, compresi noi medici”. A parlare è il professore Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente di Tennis&Friends.

“Questo è un progetto studiato per cercare di coinvolgere tutto”: dalla sanità militare agli ospedali, poi c’è tutto il mondo dello sport e le celebrities, “che scendono in campo per promuovere la prevenzione e accompagnare per mano quelle persone che ad oggi hanno paura di fare quel controllo che può salvarti la vita”, ha spiegato.

“La pandemia ci ha fatto vedere quanto sia importante lo sport. Ad oggi sono tanti i giovani che non hanno ripreso a fare sport, che si sono impigriti e rivolti ai social”.

Ad essere colpiti maggiormente sono stati sport ed economia, infatti secondo Meneschincheri “quando un genitore dice no a un figlio perché non può sostenere i costi, forse dobbiamo farci una domanda e trovare una soluzione per aiutare quelle famiglie”.