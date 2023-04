Meno di 3 minuti per le curve di Meteora: record per Barone su F8

Meno di 3 minuti per le curve di Meteora: record per Barone su F8

Roma, 26 apr. (askanews) – Centosettantatrè secondi, cinque in meno rispetto al precedente record stabilito da un pilota greco.

Meno di tre minuti per percorrere quattro chilometri di curve insidiosissime, domando un asfalto viscido sui cavalli della Ferrari F8 Tributo. Un nuovo record, il quinto, che il pilota Fabio Barone ha raggiunto nella cornice greca dei Santuari di Meteora.

Il recordman romano ha ottenuto, così il suo quinto record da Guinness dei Primati, dopo una lunga e dura preparazione e un attento studio del tracciato e dell’equipaggiamento necessario.

Dopo aver battuto Google nel lunghissimo tragitto da Roma a Capo Nord, nel 2022, aver fatto meglio del cronometro alla Transfagarasan in Transilvania, nel 2015, sulla Tianmen Mountain Road in Cina, nel 2016 e al Canyon della Valle del Dades in Marocco, nel 2018, Barone ha ottenuto un nuovo record, forse l’ultimo secondo quanto ha confessato dopo l’impresa ringraziando il suo team.