“Meno male che doveva proteggere i figli”: Selvaggia Lucarelli durissima su Totti

Nei minuti in cui viene diffusa la replica della ex moglie del "tradito-traditore" Selvaggia Lucarelli durissima sulla scelta di Totti in un tweet

Il tweet non lascia possibilità di appello ed è inflessibile perché è cartesiano, anche a farne sunto non perfetto: “E Meno male che doveva proteggere i figli“: Selvaggia Lucarelli durissima su Francesco Totti dopo la sua intervista al Corriere della Sera. La giornalista è molto critica con la scelta del “Pupone” di svelare dettagli sul “tradimento” e su Twitter non le manda a dire.

Il prologo è noto ed è stato prologo-bomba: il “Pupone” ha detto la sua al Corsera sull’affaire tradimento ed è scoppiata Casamicciola.

Selvaggia Lucarelli durissima su Totti

Totti infatti ha raccontato di essere stato tradito per primo, poi che Ilary Blasi non lo ha sostenuto a dovere dopo l’addio al calcio giocato, che “ha fatto sparire una collezione di orologi” tanto da indurlo a prendersi le sue borse per “ripicca”. Infine, che non ha accettato la sua proposta di risoluzione pacifica per il bene dei figli.

Tanta di quella roba insomma che per fermare la mano di Selvaggia Lucarelli sulla tastiera gliela dovevi solo tagliare con un’ascia.

“Rancore, indiscrezione ed autogossip”

Su Twitter è partito il cinguettio: “L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare”. E in chiosa: “Fortuna che si dovevano proteggere i figli”.

La nota finale è stata al vetriolo: “Era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli”. Proprio in qesti minuti sta dominando sul web la replica a Totti di Ilary Blasi.