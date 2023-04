Meno tasse per le famiglie con figli, Paglia: "Così non si incentiva la natalità"

Il ministro Giorgetti ha pensato ad una soluzione che, secondo lui, mitigherebbe il problema della scarsa natalità nel nostro Paese. In Italia si fanno pochi figli e i numeri degli ultimi anni sono in costante e preoccupante calo: l’idea di Giorgetti è quella di detassare le famiglie con bambini.

Meno tasse per ci fa figli, Giovanni Paglia: “Non incentiva la natalità”

Non tutti, però, credono che la soluzione ideata da Giorgetti possa avere una sua efficacia. Giovanni Paglia, per esempio, si è dichiarato in disaccordo durante un’intervista per ‘Fanpage.it’ : “Sarà uno sgravio fiscale di 5mila euro l’anno a convincere a qualcuno che ha un lavoro precario a convincerlo che ora ci sono le condizioni per fare figli? No, perché se fosse così l’assegno unico familiare avrebbe già risolto il problema.”

Il paragone con l’assegno unico famigliare

Secondo il responsabile nazionale Economia di Sinistra italiana: “Non c’è nessuna evidenza che si possa risolvere un problema strutturale come quello della denatalità per via fiscale” -Il motivo, secondo Paglia, è intuitivo: “Ricordo che noi non più di due anni fa abbiamo riformato il sistema degli incentivi monetari alle famiglie con l’introduzione dell’assegno unico universale, che tra l’altro è molto generoso ed esteso, rispetto al sistema precedente, per chi ha due o tre figli. Ma anche questo non risulta che abbia in alcun modo contribuito ad aumentare le nascite, lo dicono gli studi. Non c’è stata alcune impennata delle nascite negli ultimi due anni, piuttosto di registra un’ulteriore contrazione.”