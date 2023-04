Mentana e i vaccini conto il cancro: "Per i no-vax la più rosea delle sconfitte"

Non poteva essere altrimenti che qualcuni più argito prima o poi quell’opportunità la rilevasse, perciò Enrico Mentana ha detto la sua sui vaccini conto il cancro con un particolare taglio: “Per i no-vax la più rosea delle sconfitte”. In buona sostanza per il giornalista quelli a mRna rappresenteranno la prova regina della loro scelta sbagliata e la sconfitta delle istanze ed idee con cui in epoca di pandemia da Covid avevano guerreggiato con la scienza.

Mentana: “Per no-vax la più rosea delle sconfitte”

E il paradosso è doppio, perché (per motivi scientifici che sono stati abbondantemente esposti) a fare scoperta e dare annuncio è stata proprio Moderna. Arriva dunque la stoccata ai no-vax di Enrico Mentana dopo le ultime notizie circa l’arrivo, entro il 2030, di vaccini a mRna. I vaccini che potranno debellare alcuni tipi di cancro, infarto e altre malattie rare. E Mentana? Ci è andato giù di pialla e il direttore del Tg La 7 in un post su Instagram si è tolto un “sassolino etico” dalla scarpa: “E quindi oltre ad averci permesso di fronteggiare la pandemia di Covid, i vaccini a Rna messaggero aprono la strada verso altri vaccini che ci potranno preservare dai tumori e da altre malattie”.

Un annuncio che dà speranza agli oncologici

Tutto questi nei giorni concitati in cui gli oncologi si dicono molto speranzosi nella ricerca della lotta al cancro, alle malattie cardio-vascolari e a quelle auto-immuni. E soprattutto nel fatto che quella stessa sta prendendo una strada di speranza e concretezza grazie a nuovi vaccini.