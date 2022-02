Menù consapevole per una cucina green: l’iniziativa Lagostina

Milano, 1 feb. (askanews) – La sostenibilità passa anche dalla cucina. Le ricette che decidiamo di preparare, i metodi di cottura che adottiamo, le quantità di cibo che portiamo a tavola, sono gesti quotidiani che possono fare la differenza per il Pianeta. Per diffondere queste buone pratiche è nata l iniziativa Lagostina “Menù consapevole”, un modo per promuovere una cucina attenta agli sprechi e ai consumi

“Assieme a Lagostina che da sempre è attenta a questo tema – ha spiegato lo chef Antonino Cannavacciuolo – abbiamo deciso di lanciare un nuovo progetto Menù consapevole che per tutto l’anno avrà un ingrediente speciale: la sostenibilità; ricette che utilizzano poca acqua e poca energia, antispreco o con ingredienti a chilometro zero”.

L’iniziativa, che durerà per tutto il 2022, coinvolgerà partner, ambassador e membri della community Lagostina che si cimenteranno nella preparazione di ricette green, rivelando anche trucchi e strumenti adatti per una cucina a basso impatto ambientale, come la pentola a pressione che vanta un fan d eccezione: il velista e recordman di navigazioni estreme, Giovanni Soldini:

“La pentola a pressione è un oggetto super ecologico perchè se si cucina con la pentola a pressione si consuma molta meno energia a livello di gas, elettricità e anche molta meno acqua.

E’ per quello che su una barca da corsa o comunque su una barca a vela che di per sé fa un viaggio lungo e di energia e risorse ce ne sono poche la pentola pressione è uno strumento fantastico. Dopodiché quando si impara usarla e si apprezzano anche tutti i vantaggi di tempo…io anche a casa non ne posso fare a meno”.

Accanto a Soldini e Cannavacciolo, a promuovere il progetto ci saranno, tra gli altri anche la conduttrice e autrice televisiva, Tessa Gelisio, e la food infuencer, Sonia Peronaci, che contribuiranno nel corso dell’anno alla realizzazione di un “Menù consapevole”, una raccolta di ricette attente all’ambiente che Lagostina metterà a disposizione dei consumatori sui propri canali.

“Faremo il possibile per dare consigli a chi cucina per risparmiare acqua ed energia – ha concluso Stephane Bonny, general manager Lagostina – Siamo sulla stessa barca”.