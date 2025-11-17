Merano, un dessert celebra l'atmosfera dei mercatini di Natale

Merano, 17 nov. (askanews) – Un dessert ispirato all’atmosfera dei mercatini di natale di Merano: lo ha ideato lo chef Andreas Lindner del Ristorante Terz, dell’Alpine Hideaway MONDI Hotel Cermes. L’idea del nuovo dolce, chiamato “Magia di Natale”, è quella di unire i profumi e i colori dell’Avvento: ispirato alle luci scintillanti, agli aromi speziati di cannella, ai chiodi di garofano, alla frutta candita e alle forme tradizionali dell’artigianato natalizio, questo dessert vuole “Invitare i cinque sensi ad abbandonarsi al periodo delle feste”.

La composizione di chef Lindner unisce ingredienti come succo e polpa di mandarino, panettone essiccato e frutta candita. Con attenzione ai dettagli, la creazione intende riflettere il calore e la convivialità, e rappresenta la conclusione di un menù di Natale del ristorante Terz, che gli ospiti del MONDI Hotel Cermes potranno degustare dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

“Magia di Natale ” è stato pensato per essere un piatto d’impatto, ma semplice, che chiunque possa preparare comodamente a casa, magari dopo una visita proprio ai mercatini di Natale della zona di Merano, come a Lana o a Castel Tirolo, per riprodurre la giusta atmosfera anche sulla propria tavola. Il dessert, infatti è composto da un parfait al mandarino e Grand Marnier e da un gelato al panettone.