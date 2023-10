Il Mercante in Fiera non ha mai convinto dal suo ritorno in tv: il calo degli ascolti convince la Rai ad eliminare il programma

Sembrava esserci molta attesa in vista del grande ritorno del Mercante in Fiera nel palinsesto Rai dopo tanti anni di attesa. In realtà, però, il programma di Pino Insegno non è mai decollato del tutto e gli ascolti sono spesso stati davvero bassi. Per questo motivo, il quiz potrebbe presto chiudere i battenti.

Chiude il Mercante in Fiera: la decisione

A dare l’indiscrezione è stato Giuseppe Candela per ‘Dagospia’ che ha fatto sapere che il discusso programma di Pino Insegno ‘Il Mercante in Fiera‘ sarebbe ad un passo dall’essere eliminato dal palinsesto Rai. Il traino del programma è così disastroso da avere ripercussioni anche sul Tg2 e dalla Rai non possono fare altro se non meditare di intervenire.

Chiude il Mercante in Fiera: il ruolo di Pino Insegno

Ad essere messo in discussione è anche il ruolo dello stesso conduttore Pino Insegno. Sulle capacità del 64enne nessuno esprime dubbi, ma sulla sua attuale efficacia i vertici Rai iniziano a porsi delle domande. A gennaio, infatti, Insegno tornerà ad essere il volto de ‘L’eredità‘ e se dovesse floppare anche in quel caso, cosa potrebbe accadere?