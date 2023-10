Ospite de Il Mercante in fiera, Sophie Codegoni ha pescato la carta delle corna. L’ex gieffina, che proprio recentemente ha messo fine alla relazione con Alessandro Basciano a causa di un tradimento, ha reagito in modo epico.

Per risollevare le sorti de Il Mercante in fiera, Pino Insegno ha pensato bene di chiamare a giocare alcuni personaggi famosi. Ospiti dell’ultima puntata sono stati Pierpaolo Pretelli, Roberta Capua e Sophie Codegoni. E’ stata quest’ultima a regalare ai fan un momento epico, quando ha pescato la carta delle corna.

Ad un certo punto, il conduttore de Il Mercante in fiera ha chiesto a Sophie: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?“. La Codegoni, consapevole della sua situazione personale, ha replicato:

La carta delle corna, però, non le ha portato fortuna. Sophie è rimasta senza carte a metà gioco de Il Mercante in Fiera. In merito al tradimento di Alessandro Basciano, durante l’ospitata a Verissimo, ha dichiarato:

“Era uscito uno scatto di lui in aeroporto con una donna. Però lui si è subito giustificato dicendomi che era una turista inglese che gli aveva chiesto informazioni. A me sembrava strano perché lei era molto vicina. Se io chiedo delle indicazioni non mi avvicino così tanto. Poi mi arriva un messaggio proprio dalla ragazza della foto. Mi ha detto che ha passato alcuni giorni con Alessandro ad Ibiza. Lui ha pagato i voli e le diceva che avrebbe affittato la villa più bella dell’isola. Mi ha anche detto che lui le diceva che doveva fare attenzione alla sua ex, cioè io, perché sono pazza. Quindi non è stata l’avventura di una sera o di un momento di down. Non si tratta di una sbandata. Io mi chiedo come ha fatto a dormire tre giorni accanto ad un’altra donna. Lui ovviamente nega tutto, è molto bravo a manipolare e dire falsità”.