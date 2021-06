Mercato beauty riparte con ecommerce e subscription box

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Nonostante la frenata del 5% nel 2020, il mercato Beauty & Personal Care – che ha raggiunto un valore globale di 483.3 miliardi di dollari – compirà un balzo fino a 616 miliardi di dollari entro il 2025 e a dare la spinta saranno l'ecommerce e le subscription box.

Ad influenzare la flessione dell'ultimo anno senza dubbio é stata la pandemia ma, dato il futuro miglioramento della situazione sanitaria e la riduzione dell'incertezza sulle prospettive economiche mondiali, si prevede una forte ripresa del settore con un Cagr del 5.0% (Statista, 2020 & Growth Capital extraction).

L’Asia rappresenta il mercato più rilevante (38%), seguita da Europa (24%) e Stati Uniti (18%). Guardando al dettaglio dei Paesi europei, quelli con i maggiori mercati del beauty sono Germania (14.9 miliardi di euro), UK (12.9 mld euro) e Francia (12.5 mld euro); Italia e Spagna valgono circa il 50% del mercato tedesco, ma presentano comunque opportunità di crescita interessanti in quanto penetrabili senza la necessità di ingenti investimenti in marketing.

A scattare la fotografia é l’analisi "Beauty & Personal Care economy report" realizzata da Cross Border Growth Capital, advisor in Italia per aumenti di capitale e operazioni di finanza straordinaria per startup e Pmi.

In particolare, il segmento più importante, pari al 45%, del settore beauty è quello relativo ai prodotti per la Cura della Persona che, con un valore di 215 miliardi di dollari nel 2020, prevede di raggiungere i 268.5 miliardi di dollari entro il 2025.

Seguono il segmento rappresentato dai prodotti per la Cura della Pelle (27%) che vale 169,2 miliardi di dollari, e quello dei Cosmetici, che rappresenta il 18% del mercato globale B&Pc e mostra il futuro più promettente: si prevede una crescita con un Cagr del 6,4% nei prossimi 5 anni e una dimensione di 118,5 miliardi di dollari entro il 2025. Infine, le Fragranze giocano un ruolo marginale, con una quota di mercato del 10%.