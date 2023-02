Mercato dei capitali, leva di crescita fondamentale per le pmi

Roma, 16 feb. (askanews) -Le Pmi sono la spina dorsale dell’economia. La loro crescita e il loro consolidamento passa sempre più spesso attraverso un accesso virtuoso al mercato dei capitali. Se ne è parlato all’incontro “Euronext Growth Milan, PMI e miglioramenti normativi senza costi per la finanza pubblica”, promosso da AssoNEXT, Associazione Italiana delle Pmi Quotate che sì è tenuto presso la Camera dei Deputati.

Anna Lambiase, Vice Presidente AssoNEXT, spiega: “In 14 anni di storia Euronext Growth Milan ha permesso la crescita di un numero pari a 193 società per una capitalizzazione di poco inferiore a 10 miliardi di euro.

La crescita della Pmi è fondamentale grazie a questo mercato ed infatti permette la generazione di posti di lavoro oltre che una crescita del fatturato complessivo e del giro d’affari nazionale di +30%. Quindi si tratta di numeri di eccellenza e la crescita delle pmi per noi è veramente fondamentale”.

Il quadro normativo in questo settore riveste un ruolo molto importante, spiega Giovanni Natali, Presidente di AssoNEXT: “Il regolamento oggi dopo primi 12 anni di esperienza di quello che era l’Aim Italia, Oggi Euornext Growth Milan, oggi è molto positivo.

Ci sono da fare delle piccole migliorie ma siamo un’eccellenza, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo, a livello europeo. Quello che si può fare per esempio è imporre alle riserve tecniche delle assicurazioni di investire una piccolissima percentuale della loro liquidità su questi mercati per renderli ancora più liquidi”.

Rispetto alle precedenti generazioni di piccoli e medi imprenditori, le nuove hanno segnato un cambio di passo rispetto all’accesso al mercato dei capitali, visto non più con diffidenza o come una complicazione ma, al contrario, come una vera e propria leva per la crescita.

Fabrizio Testa, Amministratore Delegato Borsa Italiana, Euronext Group, spiega: “Cosa ha dato a questo tipo di società? Prima di tutto un biglietto da visita che le mette di fronte ai mercati dei capitali in una posizione diversa, migliore. Dà trasparenza alle proprie strategie, dà trasparenza alla propria governance. Questo è uno dei salti più difficili che devono fare soprattutto imprenditori di estrazione familiare. Sicuramente il mercato EGM ha fatto vedere come l’ingresso in Borsa sia più semplice.

Noi poi abbiamo dei programmi pre-Ipo o la nostra società Elite che è sul campo e sul territorio proprio per conversare con gli imprenditori e le società per far passare questo messaggio: che la Borsa sicuramente è lì per aiutare, è lì per accompagnare più che essere lì per vigilare. L’istituzione di Borsa collabora con l’imprenditore vuol far sì che l’imprenditore cresca, che abbia accesso a nuovi metodi di finanziamento e quindi guardi all’investimento in modo più tranquillo”.