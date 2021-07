Mercato videogiochi a 2,1 mld, nasce I° programma 4.0 italiano per startup

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Continua a crescere il mercato dei videogiochi che nel 2020 ha generato un turnover di 2,1 miliardi di euro. Stando al report di Iidea 'Videogiochi in Italia nel 2020', la crescita registrata lo scorso anno è stata "significativa" e pari al 21,9% rispetto al 2019.

Ed é in questo quadro che nasce il primo programma italiano di accelerazione 4.0 dedicato a startup europee nel settore del gaming. Ogr Torino, 34BigThings e Microsoft hanno infatti lanciato Quickload powered by Ogr Torino un progetto per il quale il colosso creato da Bill Gates ha deciso di stanziare 100.000 dollari.

I tre player, insieme a Id@Xbox – il programma dedicato agli sviluppatori indipendenti – e Microsoft for Startups, uniscono così le forze per promuovere l’innovazione e supportare nuovi talenti nella realizzazione di progetti legati al mondo dei videogiochi.

E tra gli investor partner del progetto ci sono anche Digital Magics, dpixel e Sellalab. "Siamo molto orgogliosi di annunciare il programma di accelerazione Quickload powered by Ogr Torino. Il gaming – sottolinea il Ceo Massimo Lapucci- è un settore sul quale Ogr Torino – attraverso la business community Ogr Tech – ha scommesso sin dall'inizio".