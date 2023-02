Mercedes: cambio a vertice Italia, da giugno Langenbrinck nuovo Ceo

Roma, 16 feb.

-(Adnkronos) – Cambio della guardia ai vertici della filiale italiana di Mercedes-Benz: infatti a partire dal prossimo 1° giugno Marc Langenbrinck – che attualmente guida la filiale svizzera – assumerà la responsabilità di CEO di Mercedes-Benz Italia, al posto di Radek Jelinek. Come ricorda il gruppo in una nota, Langenbrinck ha una vasta esperienza nell'area Sales & Marketing della Stella e vanta quasi 30 anni di carriera in azienda. Entrato in Mercedes-Benz nel 1995, ha iniziato il suo percorso nell’ambito delle strategie di vendita e marketing: dopo le missioni di successo come CEO in Francia e Svizzera, dove ha raggiunto la leadership del mercato premium con entrambi i team, ora affronterà la sfida del mercato italiano, succedendo a Jelinek, dal 2018 Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, che lascia l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali.

Cinque anni in cui – continua la nota del gruppo – "si è contraddistinto per la sua coinvolgente passione per il Brand e gli eccellenti risultati ottenuti, oltre al forte contributo che ha dato nella valorizzazione della Luxury Strategy della Stella". Annunciando la sua svolta Jelinek evidenzia l'attuale "fase di profondo cambiamento, la più forte nella storia dell’automobile, orientata verso la transizione ecologica e digitale”.