Mercedesz e Edoardo dopo l’Isola, le rivelazioni di lei: “Il nostro sentimento…”

Mercedesz Henger ha svelato cosa si sono detti lei e Edoardo Tavassi e ha rivelato come starebbero le cose oggi tra loro.

Dopo le incromprensioni sorte tra loro all’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Edoardo Tavassi e ha svelato di averlo risentito.

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: le rivelazioni

Dopo la conclusione dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi il rapporto tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sembrava destinato a naufragare, ma a sorpresa la figlia di Eva Henger ha confessato di aver sentito telefonicamente il fratello di Guendalina e di aver cercato di chiarire con lui.

“Per quanto riguarda Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. Sì perché dopo abbiamo parlato. Abbiamo chiarito tutto e siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi.

Abbiamo fatto pace sì assolutamente. Però per il momento preferisco non dire altro”, ha dichiarato l’ex naufraga, e ancora: “Se a me piaceva davvero lui? Mi dispiace molto perché io sono stata sempre sincera, anche troppo credo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa. Io in realtà ero davvero onesta, anche troppo e questo lo ripeto”.

I problemi di fiducia

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi Edoardo aveva lasciato intendere di essere deluso dal comportamento di Mercedesz e di non potersi fidare di lei. Le cose tra i due avranno ulteriori sviluppi nei prossimi mesi?