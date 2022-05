Mercedesz Henger bacia Fulvio Pavanati: “Mi dispiace per Edoardo”

Mercedesz Henger avrebbe un fidanzato pronto ad attenderla fuori dall'Isola dei Famosi.

Mentre all’Isola dei Famosi si è ventilata l’ipotesi di una liaison tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sui social sono emerse delle foto che proverebbero il fidanzamento tra la modella e Fulvio Pavanati.

Mercedesz Henger fidanzata?

Mercedesz Henger nasconde un fidanzato al di fuori dell’Isola? Il paparazzo Andrea Alajmo ha rilanciato lo scoop e reso note alcune foto in cui la figlia di Eva Henger è in atteggiamenti intimi con il ragazzo con cui, secondo Alajmo, sarebbe fidanzata da tempo. “Mi dispiace per Edoardo, ma Mercedesz è impegnata” Ha detto il paparazzo ai microfoni di Mattino Cinque, e ancora: “È impegnata già da diverso tempo.

E anche fino ad una settimana prima di partire stava con questo Fulvio. È felicemente fidanzata, a meno che non lo abbia lasciato dieci minuti prima di partire. È fidanzata!”

Nel frattempo Mercedesz è approdata all’Isola dei Famosi, dove sembrava intenzionata a conquistare Edoardo Tavassi. “Sono entrata per conquistarlo ma alla fine mi sta conquistando lui”, ha dichiarato la figlia di Eva Henger. Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

Chi è Fulvio Pavanati

Stando ai rumor in circolazione Fulvio Pavanati si occuperebbe di pubblicità e marketing, ma al momento non è dato sapere altro sulla sua carriera o sulla sua vita privata. Per Mercedesz – se le voci dovessero essere confermate – potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la fine della sua burrascosa relazione con Lucas Peracchi, conclusasi ormai diversi mesi fa. In questi giorni Mercedesz è stata in pena per sua madre, Eva, che ha avuto un brutto incidente stradale e si trova ricoverata in ospedale.