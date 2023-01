Mercedesz Henger ha fatto pace con la madre e rivela chi è il suo nuovo fidanzato

Mercedesz Henger, con il nuovo anno appena iniziato, ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno.

La donna ha parlato anche del suo burrascoso rapporto con la madre Eva.

Mercedesz Henger rivela chi è il suo nuovo fidanzato

L’arrivo del nuovo anno ha spinto Mercedesz Henger ad uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha reso noto sui social network il fatto di essersi ufficialmente innamorata. Dopo la complicata storia d’amore con Lucas Peracchi e dopo un flirt mai decollato con Edoardo Tavassi, la ragazza ha perso la testa per Nicola D’Amore.

Si tratta di un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo, per cui non si hanno informazioni sul suo conto, ma sembra che tra i due sia scoppiato realmente l’amore. Mercedesz ha spiegato di essersi fidanzata, dedicando delle dolci parole al suo fidanzato pubblicamente.

Mercedesz Henger parla del rapporto con la madre

La donna ha anche parlato del rapporto con la madre Eva Henger, con cui aveva litigato quando la donna aveva attaccato duramente Lucas Peracchi.

“Il 2022 mi ha portato talmente tanta felicità e cose belle che a stento ci credo. Riappacificarmi con mia madre e sentire di nuovo questo forte legame con lei, rifare L’Isola per la seconda volta, tornare a vivere nella mia città del cuore: Roma. Tutte queste cose già sarebbero bastate per classificare il 2022 come uno dei migliori anni della mia vita. E poi, ho trovato pure te. E che posso dire, ti ho cercato tanto, e ora che ti ho trovato non mi scappi più” ha scritto Mercedesz sui social.

La giovane ha festeggiato il Capodanno a Sharm El Sheikh, con il nuovo compagno, la madre e Massimiliano Caroletti. I fan si sono mostrati molto felici per queste belle notizie.