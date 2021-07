Mercedesz Henger in vacanza col nuovo fidanzato Michele: Lucas dimenticato?

Messa da parte la tormentata storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, Mercedesz Henger si sta godendo il suo nuovo amore

Dopo aver chiuso la lunga quanto tormentata relazione con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne, Mercedesz Henger ha oggi un nuovo fidanzato. Stanca dei troppi litigi, la figlia di Eva Henger ha difatti lasciato la provincia di Piacenza per trasferirsi a Milano, dove appunto pare aver incontrato un’altra persona.

Proprio con questo nuovo filarino, la popolare figlia d’arte sta trascorrendo una romantica vacanza in Grecia, a Santorini. A lanciare l’indiscrezione è stata la sempre informata Deianira Marzano, che nelle sue Ig Stories ha parlato di un facoltoso avvocato che avrebbe fatto perdere la testa alla giovane modella.

Mercedesz Henger finalmente serena?

Anche il profilo corrispondente all’Investigatore Social ha parlato del nuovo gossip, rivelando: “Si chiama Michele Ciprietti la nuova fiamma di Mercedesz Henger, nato a Pescara ma vive a Milano, ha studiato alla Bocconi, Mosca e Londra.

Dopo la fine travagliata con il personal trainer Lucas Peracchi, lei sembra aver trovato la serenità. Mercedesz infatti è stata avvistata più volte, insieme alla sua nuova fiamma, e appare molto felice e spensierata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Rosica Due (@investigatoresocialofficial2)

Oltre alla rottura con Lucas Peracchi, Mercedesz Henger non ha ancora fatto pace nemmeno con la madre Eva. Le due si erano allontanate proprio per via dell’ex modello, che l’attrice ungherese giudicava troppo aggressivo e possessivo nei confronti della figlia.