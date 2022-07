Mercedesz Henger: “Io e Edoardo Tavassi abbiamo chiarito”

Mercedesz Henger ha confessato che lei e Edoardo Tavassi si sarebbero sentiti telefonicamente dopo la fine dell'Isola dei Famosi.

Dopo le ultime, scioccanti dichiarazioni, Mercedesz Henger ha confessato che lei e Edoardo Tavassi si sarebbero sentiti telefonicamente e avrebbero chiarito.

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi: il chiarimento

Dopo la fine dell’esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi non si erano lasciati propriamente nel migliore dei modi ma, a quanto pare, nelle ultime ore i due si sarebbero sentiti.

In particolare Mercedesz ha confessato:

“Il mio interesse per lui era reale non ho mai finto nel programma. Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto. Avrei voluto vedere sul podio anche Edoardo. Per me era scontato che lui arrivasse in finale e non averlo lì mi è dispiaciuto molto”, ha ammesso.

Le dichiarazioni di Edoardo

Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi aveva dichiarato di non potersi fidare di Mercedesz che, secondo lui, a telecamere spente sarebbe stata una cosa e a telecamere accese un’altra. “Tra Estefania e Mercedes preferisco senza dubbio Estefania. Con lei andrei volentieri a cena fuori. Si è mostrata per quella che è e non si è nascosta. Mercedes invece ha giocato tanto. A telecamere spente mi capiva e appoggiava, poi quanto i cameraman tornavano faceva la vittima per l’attenzione del pubblico.

Queste persone non mi piacciono e non posso preferirle a nessuno“, aveva detto l’ex naufrago. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?