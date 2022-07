Mercedesz Henger, problemi di salute dopo l’Isola: lo sfogo

Mercedesz Henger ha confessato quali problemi di salute avrebbe avuto a seguito della sua esperienza all'Isola dei Famosi.

Mercedesz henger si è sfogata con i fan dei social a seguito della sua avventura all’Isola dei Famosi e ha svelato di soffrire per alcuni problemi di salute.

Mercedesz Henger: i problemi di salute

Mercedesz Henger sta affrontando un periodo molto difficile e per la prima volta ha voluto confessare personalmente ai suoi fan di aver avuto alcuni problemi di salute.

Al momento non è dato sapere di quali problemi si tratterebbe, ma Mercedesz ha confessato di avere costantemente la nausea:

“Perché devo dirvi questa cosa? Perché è capitato troppe volte che quando mi fermate e mi vedete con una faccia da “Voglio uccidere tutti”. Io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata. In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo.

Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina e lei mi prende in giro, sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo”, ha dichiarato l’ex naufraga, mentre in tanti tra i suoi fan le hanno inviato messaggi di solidarietà e affetto.

Mercedesz ha fatto sapere anche che per il momento i suoi problemi di salute non le starebbero impedendo di viaggiare o di godersi il tempo in compagnia dei suoi amici e in tanti si chiedono se le cose per lei miglioreranno nelle prossime settimane.