Mercedesz Henger si avvicina a Luca Daffrè: la reazione di Edoardo Tavassi non si fa attendere.

Dopo essere stata scaricata da Edoardo Tavassi in diretta tv, Mercedesz Henger si è avvicinata al nuovo arrivato Luca Daffrè. Il fratello di Guendalina, appena notata la cosa, ha avuto una reazione che i fan si aspettavano.

Mercedesz Henger si avvicina a Luca: Edoardo osserva

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger è stata scaricata da Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, supportato dalla sorella Guendalina, ha ammesso che non si fida della ragazza. Il motivo? Quando ha registrato il video per partecipare al reality era fidanzata e si diceva comunque interessata a conoscerlo. Insomma, baby Henger ha tenuto il piede in due scarpe per assicurarsi un po’ di popolarità. Memi, in diretta, si è detta single e dispiaciuta dell’atteggiamento di Edoardo perché vuole realmente conoscerlo meglio.

Appena i rifelttori della diretta si sono spenti, però, Mercedesz si è avvicinata al nuovo arrivato Luca Daffrè.

La reazione di Edoardo Tavassi

Edoardo ha osservato Mercedesz vicino a Luca, poi ha esclamato:

“Ha trovato il rimpiazzo, sono già stato rimpiazzato. Uh, l’amore vero, un’ora è durato, il tempo del recupero e… La parte sentimentale lei sta già a posto. Prima era a piangere disperata guardando il tramonto ed ora sta già là”.

Tavassi non si fida della Henger ed è sempre più convinto della scelta che ha fatto. A dargli man forte la sorella Guendalina e Carmen Di Pietro, che attende un passo falso di Maria Laura De Vitis.

Le parole di Guendalina

Guendalina, dopo aver osservato Mercedesz e Luca, ha ammesso:

“Conoscendo mio fratello ci ha proprio messo sopra una croce. Lui (Luca Daffrè, ndr) è proprio uguale al suo ex fidanzato (Lucas Peracchi, ndr) inizialmente credevo fosse lui”.

La Henger e Daffrè inizieranno una storia d’amore? Staremo a vedere. Di certo, il ragazzo somiglia tantissimo a Lucas Peracchi.