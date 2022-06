Mercedesz Henger si ferisce all’Isola: “Edoardo non mi ha aiutata”

Mercedesz Henger si è fatta male all'Isola dei Famosi e si è scagliata contro Edoardo e Estefania che non l'hanno aiutata.

Durante un’escursione sull’Isola Mercedesz Henger è caduta sugli scoglie ed è finita per infermeria. A seguire la figlia di Eva Henger si è lamentata perché né Estefania Bernal né Edoardo l’avrebbero aiutata.

Mercedesz Henger si è fatta male: lo sfogo

Durante un giro sugli scogli con Estefania e Edoardo, Mercedesz Henger ha finito per farsi male e si è recata in infermieria. A seguire la naufraga si è sfogata perché i suoi due compagni d’avventura non l’avrebbero aiutata nel momento di difficoltà e ha tuonato:

“Siamo andati a fare un bagno stamani. Sì perché mi sono svegliata con tanta voglia di fare e abbiamo deciso di andare a fare un’escursione.

Nell’attraversare degli scogli sono scivolata su un corallo che mi ha aperto la mano. Mentre tornavo da sola ha iniziato a farmi molto male. Mi sono guardata intorno e mi sono resa conto che non c’era più nessuno. Ho realizzato che nessuno era tornato con me e quindi mi è venuta una strana sensazione”, ha detto, e ancora: “Mi sono detta ‘io mi sono affezionata in 7 settimane a delle persone.

Loro erano con me e io non avrei mai lasciato che tornassero da sole dopo una ferita. Però oltre al taglio mi sono presa pure una storta. Io al loro posto non avrei mai lasciato loro da soli e sono sincera. Se una persona a cui mi sono affezionata si fa male io resto con lei. Mi hanno anche dato quattro punti di sutura”.

Mercedesz ha stretto un’importante legame con Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi, ma nelle ultime ore ha iniziato a notare un sempre maggiore interesse del naufrago verso Estefania Bernal.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?