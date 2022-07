Mercedesz Henger svela cos’è la macchia sul suo viso: la confessione

Mercedesz Henger ha svelato perché ha una macchia sul viso e di cosa si tratterebbe.

Mercedesz Henger ha svelato cosa sarebbe la piccola macchia che ha accanto al viso e ha confessato perché finora i suoi fan non se ne sarebbero accorti.

Mercedesz Henger: la macchia sul viso

Mercedesz Henger è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi e, durante la sua permanenza al programma, la figlia di Eva Henger non ha potuto coprire con il fondotinta la macchia che ha accanto al suo occhio, motivo per cui in molti tra i suoi fan l’hanno notata e le hanno chiesto di saperne di più.

Mercedesz ha quindi confessato che soffrirebbe di vitiligine e che la macchia in questione sarebbe causata proprio dalla mancanza di produzione di melanina in quella zona della pelle. Di solito Mercedesz sarebbe solita coprirla con del fondotinta. “Non va più via, ormai ci sono abituata di solito la copro con il fondotinta”, ha affermato. Come lei soffre di vitiligine anche l’attrice Kasia Smutniak, e ne avrebbe sofferto anche Michael Jackson e numerose altre celebrità.

Mercedesz Henger: cos’è la vitiligine

La vitiligine è una patoogia cronica della pelle e riguarda la mancata produzione di melanina (la sostanza che consente di produrre l’abbronzatura). Mercedesz ha rivelato di essere riuscita ad accettarsi nonostante abbia una macchia sul viso e come lei anche Kasia Smutniak ha sempre sfoggiato con orgoglio i segni causati sulla pelle dalla sua vitiligine.