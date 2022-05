Merck continua ad investire in Italia, un legame che dura da oltre un secolo

Fondata nel 1668 a Darmstadt, in Germania, Merck è l’azienda chimico farmaceutica più antica al mondo. Con oltre 60mila dipendenti in 66 paesi, Merck è oggi leader globale del settore biofarmaceutico. L’Europa rimane un’area strategica per Merck e anche l’Italia ricopre un ruolo fondamentale. Ne abbiamo parlato con Peter Guenter membro dell’Executive Board e CEO Healthcare di Merck. Â