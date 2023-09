Mercoledì 27 settembre, l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno

Mercoledì 27 settembre, l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno

Ecco le previsioni di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 27 settembre 2023, segno per segno.

Ariete: Avete ancora qualche problema da risolvere legato a contenziosi di soldi o legali. Nonostante questo, le stelle sono con voi e il cielo di oggi vi permette di andare avanti. Anche Venere è favorevole e crea per voi le migliori condizioni per ravvivare la coppia.

Toro: Oggi potrete iniziare con alcuni cambiamenti importanti che avranno i loro frutti il prossimo mese. In amore c’è ancora qualche perplessità ma da ottobre riuscirete a risolvere tutto.

Gemelli: Oggi dovrete fare attenzione perché c’è un po’ di agitazione nell’aria: in amore vivrete momenti di incertezza e anche di una certa lontananza. Cercate di risolvere a breve i problemi di cuore perché ottobre non sarà il mese ideale per l’amore.

Cancro: Oggi sarete impegnati sul lavoro, dove potrebbe esserci qualche lotta in più da fare o qualche nuovo progetto molto impegnativo con cui fare i conti. In amore, invece, si può ritrovare un po’ di passione e questa potrebbe essere una giornata importante per le coppie.

Leone: Alle persone di questo segno piacciono molto le sfide e di recente ne avete accettata una molto impegnativa ma che inizia a dare i suoi frutti. Il lavoro chiede tanti sforzi ma bisogna continuare a lottare. In amore, invece, dovrete prendere una decisione sul futuro della coppia.

Vergine: queste ore per voi sono molto impegnative e stressanti, e in questi giorni vi sembra di andare a dormire con il pensiero di tutto quello che dovete fare il giorno dopo. Cercate, però, di prendere un attimo di tempo per ritrovare un po’ di serenità e pace. Cercate il relax e fate attenzione anche all’amore.

Bilancia: In questo momento avete bisogno di un po’ di serenità dopo i primi mesi dell’anno vissuti con molta pressione. La voglia di recuperare il tempo perso è tanta e anche di ritrovare l’amore: fate attenzione agli incontri soprattutto con i gemelli.

Scorpione: Prevale una sensazione di nervosismo in questi ultimi giorni. Fate molta attenzione a valutare bene le persone intorno a voi sia sul lavoro che nella vita privata, chiunque vi rema contro allontanatelo dalla vostra vita.

Sagittario: Il sagittario è il segno del fuoco e in determinate situazioni parla molto. Alcune volte, però, bisogna fermarsi e riflettere sul proprio futuro e questo è uno di quei momenti. Attenzione oggi a qualche ritardo sul lavoro, la giornata è stancante ma cercate di ritrovare un po’ di energie positive in amore.

Capricorno: Il cielo di oggi è molto bello e vi permette di liberarvi di un peso e fare scelte decisive per il vostro futuro. In amore se siete single lasciatevi travolgere dalle nuove emozioni. Chi è già sposato o convive rafforzerà il legame.

Acquario: Siete un po’ frastornati e avete voglia di cambiare vita da tutti i punti di vista. Attenzione in amore perché c’è ancora tanta indecisione. Sei unico, ma non devi distinguert a tuttii costi: fai attenzine alle finanze.

Pesci: Belli i rapporti con cancro, scorpione e capricorno. Mercurio opposto crea perplessità e ritardi e sul lavoro non vi sentite più a vostro agio come una volta. Abbiate pazienza perché presto troverete un accordo e Saturno nel segno rafforza i rapporti con gli altri.