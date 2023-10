Le novità dell'oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 4 ottobre: cosa accadrà sul lavoro e in amore per i segni zodiacali

Ariete: In amore le cose andranno bene, ma dovete fare molta attenzione alle vostre finanze. State attenti anche alle questioni di lavoro che ultimamente vi preoccupano un po’ troppo frequentemente.

Toro: Il Cielo è dalla vostra parte e potrete presto fare dei nuovi incontri molto interessanti e che potrebbero svoltare la vostra condizione amorosa. Anche Giove è con voi.

Gemelli: Saturno prova a frenarvi, ma in questi giorni vi sentite in ascesa: sono giornate interessanti per rimettervi in pista. Attenzione in amore, se avete qualche problema parlatene subito.

Cancro: In amore queste non sono giornate elettrizzanti, ma le cos potrebbero migliorare prossimamente. In questo periodo state vivendo de cambiamenti importanti, ma non temete, non per forza questo si deve rivelare come un qualcosa di negativo.

Leone: Siete nervosi perché, soprattutto nel lavoro, state facendo molte cose che non vi sono riconosciuti. Attenzione, però, a non riversare lo stesso nervosismo con in vostri affetti e con il vostro o la vostra partner.

Vergine: A voi piace vivere in serenità e non in maniera troppo ansiosa, ma i fatti dell’ultmo periodo vi hanno un po’ scosso. Le ansie e le preoccupazioni ci sono, ma dovete cercare di gestirle.

Bilancia: L’importante in questo momento è che voi riuscita a ritrovare la perfetta forma fisica. In amore dovete fare de ragionamenti: sitee a fianco della persona giusta? Se la risposta è negativa, cercate di agire con coerenza.

Scorpione: L’amore dovete vivierlo con maggiore serenità, ma in generale questo è per voi un momento di riflessione. In questi giorni è importante che riuscita a studiare al meglio le prossime mosse che dovete fare, soprattutto se riguardano il contesto professionale.

Sagittario: Per voi le cose non stanno andando benissimo sul piano professionale e nell’ambiente di lavoro, ma cercate di non scaricare le vostre tensioni sul vostro partner e in famiglia.

Capricorno: Questa è una settimana poco produttiva ma niente paura perché recupererete presto. In amore dovreste parlare con più onestà al partner e dire davvero ciò che pensate, non abbiate paura di esporvi.

Acquario: Cercate di chiarire in amore e se siete single dovete per forza dare spazio a nuovi incontri che potrebbero rivelarsi interessanti. State vivendo una settimana di recupero, anche se lento.

Pesci: Lavoro e amore sono in fase di stallo e cercate di stare lontani dalle polemiche. Ultimamente siete un po’ giù di corda e le cose non stanno andando benissimo.