Mercosur, Meloni: più tempo per dare risposte ad agricoltori

Bruxelles, 19 dic. (askanews) – Per l’accordo con i Paesi Mercosur “si sta lavorando per posticipare il summit del Mercosur, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte che sono richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci così di poter approvare l’accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.

Anche in questo caso, come per l’Ucraina, ha concluso, “sta prevalendo il buon senso e quindi sono soddisfatta dei risultati di questa lunga giornata”.