Meritocrazia Italia, Cattaneo: "Apatia male del nostro tempo, voglia di partecipare importante"

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – “Deciderete voi come e se partecipare nel sistema politico italiano ma di certo la Grande malattia del nostro tempo è l’apatia, voi avete già fatto un grande passo decidendo di stare dalla parte della partecipazione. Come diceva Gaber la libertà è partecipazione. La disaffezione e il criticare dietro una tastiera, il qualunquismo sono grandi malattie del nostro tempo e non provare a fare lo sforzo di mettersi in gioco e provare a cambiare le cose. Che è faticosissimo ma anche stimolante”. Così il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma.