Meritocrazia Italia, Giorgianni (Fdi): "Merito sia base di ogni scelta politica"

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Si deve lavorare insieme ai cittadini. Il concetto di meritocrazia deve stare alla base di ogni scelta politica. Oggi ci attendono sfide importanti: nelle infrastrutture, nell’innovazione, nell’intelligenza artificiale, e il concetto di meritocrazia deve essere alla base nel progredire in questi passi importanti che la politica deve fare per tutti i cittadini. Bisogna seguire il passo della meritocrazia”. Lo ha dichiarato la deputata di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni nel corso del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia dal titolo 'Mi il network che cresce. Dove i cittadini contano' che si tiene al Teatro Rossini di Roma dal 17 ottobre al 19 ottobre.

“Il merito di Mi è quello di mettere al centro la meritocrazia – ha proseguito – mi piacerebbe oggi come politica essere conosciuta per le battaglie che porto avanti. Ogni politico deve continuare ad imparare, il merito da solo serve a poco, bisogna metterlo a disposizione della collettività. Rapporto con le banche dopo la manovra? Ci dev’essere sempre un rapporto franco. Non ho mai considerato un istituto di credito un nemico. Lo è quando si comporta in maniera scorretta. Parte delle risorse nella legge di bilancio arriverà da parte di questo contributo di solidarietà degli istituti bancari. Le banche devono tornare a far credito e le aziende progrediscono anche grazie a questi prestiti”.