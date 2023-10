Meritocrazia Italia, Gubitosa: "Governo si assuma le sue responsabilità e inizi a governare"

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – “Parlando di merito, è necessario entrare nel merito delle questioni come si aspetta chi sta partecipando a questo Congresso. I cittadini si aspettavano che venissero tolte le accise, invece la Meloni invece di togliere le accise ha tolto gli sconti sulle accise. I cittadini si aspettavano più soldi in busta paga per i dipendenti a parità di tasse per gli imprenditori e non è successo. Si aspettavano l’abolizione della legge Fornero e invece Meloni non l’ha abolita ma rafforzata. Ha avuto il coraggio di mandare in pensione donne che prima potevano andare in pensione a 58-59 anni con uno scalone di cinque anni in più. Penso che questo sia il momento dato che siamo alla seconda legge di bilancio che il Governo si assuma le responsabilità e inizi a governare”. Così Michele Gubitosa, deputato del M5s, a margine a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma.

Gubitosa ha poi aggiunto: “E’ importante essere vicino ai movimenti e alle imprese, ai cittadini e ai professionisti che hanno bisogno di manifestare delle istanze a un movimento o a un partito politico. Credo sia fondamentale essere una sentinella per il territorio”