Meritocrazia Italia: Mauriello, 'gli auguri ricevuti da Draghi sono un riconoscimento per noi'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "L'affetto che ricevo come presidente di Meritocrazia Italia è importante e notevole. Restituisce responsabilità al nostro percorso. Ho ricevuto tantissimi auguri anche istituzionali importanti come dal presidente del Consiglio Draghi ed altre importanti cariche". Lo dice intervenendo in diretta streaming dalla pagina Facebook ‘L’Italia che merita’, il Presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello intervistato dai giornalisti Rai Attilio Romita e Giuliano Giubilei.

"Valuto questi auguri per quello che sono: un attimo in cui un soggetto si ferma e pensa ad un altro soggetto. Draghi attraverso la sua equipe ha pensato a Meritocrazia Italia, organizzazione giovane che con idee e proposte si sta facendo notare. I suoi auguri sono un riconoscimento meritato al popolo di Mi ed al suo impegno".